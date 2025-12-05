Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus

S&P 500-Kursverlauf

So performte der S&P 500 am Freitag schlussendlich.

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6.870,40 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54,764 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,158 Prozent auf 6.867,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.857,12 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.895,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.858,29 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,853 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.796,29 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.481,50 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 6.075,11 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,07 Prozent nach oben. Bei 6.920,34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Ulta Beauty (+ 12,65 Prozent auf 601,50 USD), Moderna (+ 8,67 Prozent auf 27,70 USD), SanDisk (+ 7,11 Prozent auf 228,47 USD), Southwest Airlines (+ 5,70 Prozent auf 37,85 USD) und Dollar Tree (+ 5,67 Prozent auf 122,44 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lumen Technologies (-5,92 Prozent auf 8,26 USD), W R Berkley (-5,86 Prozent auf 66,72 USD), NRG Energy (-3,76 Prozent auf 163,00 USD), Robinhood (-3,74 Prozent auf 131,95 USD) und Akamai (-3,59 Prozent auf 83,49 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 37.961.568 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

