Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 54,92 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter lieferten nun wieder ab, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Vor allem der Barmittelzufluss sei besser als gedacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,45 €
|Abst. Kursziel*:
37,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,21%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
