Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,51 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Besuch der VW-Marke Lamborghini auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Markenstrategie, Finanzkennzahlen, eine Fabrikbesichtigung sowie Testfahrten hätten ihn beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Sportwagenhersteller habe die Profitabilitätslücke zu Ferrari nahezu aufgeholt. Im günstigsten Fall könne Lamborghini einen Wert von rund 25 Milliarden Euro erreichen - das wäre die Hälfte des Volkswagen-Konzerns./bek/edh
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
