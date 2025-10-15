DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX stabil -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,20 EUR +0,08 EUR +0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,51 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

14:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,20 EUR 0,08 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Besuch der VW-Marke Lamborghini auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Markenstrategie, Finanzkennzahlen, eine Fabrikbesichtigung sowie Testfahrten hätten ihn beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Sportwagenhersteller habe die Profitabilitätslücke zu Ferrari nahezu aufgeholt. Im günstigsten Fall könne Lamborghini einen Wert von rund 25 Milliarden Euro erreichen - das wäre die Hälfte des Volkswagen-Konzerns./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,30 €		 Abst. Kursziel*:
21,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

14:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Analyse im Blick Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag ins Plus
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag um Nulllinie
dpa-afx Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs
dpa-afx CATL-Aktie steigt: Batteriehersteller erweitert Testkapazitäten
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'
finanzen.net Investment-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen