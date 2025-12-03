DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,3%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.988 +1,8%Euro1,1666 +0,3%Öl62,82 +0,7%Gold4.207 ±0,0%
Bücher geöffnet

Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig

03.12.25 22:05 Uhr
NYSE-Titel Salesforce-Aktie deutlich höher: Umsatzplus beim SAP-Rivalen - Auch Gewinn schießt in die Höhe | finanzen.net

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn der SAP-Rivale legte seine jüngsten Quartalszahlen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
204,65 EUR 1,55 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
208,45 EUR 0,45 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Salesforce 3,25 US-Dollar Gewinn je Aktie. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Sie hatten dem SAP-Rivalen einen Gewinnsprung von 1,58 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 2,86 US-Dollar je Aktie zugetraut.

Umsatzseitig meldete Salesforce für das dritte Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar, nach 9,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten hatten im Vorfeld prognostiziert, dass der US-Konzern im jüngst abgeschlossenen Quartal 10,274 Milliarden US-Dollar umsetzen würde.

Die Salesforce-Aktie reagiert nachbörslich an der NYSE mit einem Kurssprung um 6,57 Prozent auf 254,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

