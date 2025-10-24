DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.415 +1,0%Top 10 Crypto 15,66 +5,2%Nas 23.606 +1,7%Bitcoin 98.854 +0,4%Euro 1,1647 +0,2%Öl 65,71 +0,0%Gold 4.001 -1,9%
SAP Aktie

Marktkap. 265,69 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
233,65 €		 Abst. Kursziel*:
24,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
234,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,54%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
292,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

09:46 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 SAP Verkaufen DZ BANK
23.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Aktie bewertet Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX mit Kursplus
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag gesucht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor
Benzinga SAP Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (4 Ratings)
Benzinga SAP Cloud Revenue Growth Ticks Down, Could Meet Lower End Of 2025 Guidance Despite Macro Uncertainty
Business Times SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
Benzinga SAP Stock Slips On Mixed Q3 Results: EPS Beat, Revenues Miss
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
Zacks SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Benzinga A Look Into SAP Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
