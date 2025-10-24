SAP Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu SAP SE
|09:46
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
