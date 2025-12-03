Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich
So performte der S&P 500 schlussendlich.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,30 Prozent fester bei 6.849,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,525 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,164 Prozent tiefer bei 6.818,16 Punkten, nach 6.829,37 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.862,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.810,43 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,549 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 6.851,97 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Wert von 6.448,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der S&P 500 noch bei 6.049,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,72 Prozent nach oben. Bei 6.920,34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,92 Prozent auf 463,13 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,71 Prozent auf 150,95 USD), NOV (+ 6,46 Prozent auf 16,32 USD) und Alaska Air Group (+ 6,35 Prozent auf 45,37 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Alexandria Real Estate Equities (-10,05 Prozent auf 48,42 USD), SanDisk (-5,34 Prozent auf 194,38 USD), Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), Cencora (-4,38 Prozent auf 335,31 USD) und Healthpeak Properties (-4,16 Prozent auf 17,29 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39.757.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 1.200,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen