INDEXÄNDERUNG/Aumovio und TKMS steigen in den MDAX auf
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der Thyssen-Krupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von Hellofresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, Tonies, PSI Software und Verbio aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, Stratec, Thyssenkrupp Nucera, Procredit, Amadeus Fire und Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX
HERAUSNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX
HERAUSNAHME
- PNE
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 16:27 ET (21:27 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen