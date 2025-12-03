INDEXÄNDERUNG/Aumovio und TKMS steigen in den MDAX auf

DOW JONES--Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der Thyssen-Krupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von Hellofresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, Tonies, PSI Software und Verbio aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, Stratec, Thyssenkrupp Nucera, Procredit, Amadeus Fire und Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX

HERAUSNAHME

- PNE

===

