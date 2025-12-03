NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.768 Pkt - SAP-Aktie nach Salesforce-Zahlen gesucht

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die SAP-Aktie wurde nach den Ergebnissen von Salesforce für das dritte Quartal 3 Prozent höher getaxt.

