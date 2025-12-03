NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.768 Pkt - SAP-Aktie nach Salesforce-Zahlen gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die SAP-Aktie wurde nach den Ergebnissen von Salesforce für das dritte Quartal 3 Prozent höher getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.768 23.694 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
