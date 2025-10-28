DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
SAP Aktie

224,60 EUR -7,95 EUR -3,42 %
Marktkap. 266,54 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

SAP SE Buy

11:56 Uhr
SAP SE Buy
SAP SE
224,60 EUR -7,95 EUR -3,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
228,30 €		 Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
224,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
292,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

11:56 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

