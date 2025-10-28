SAP Aktie
Marktkap. 266,54 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
228,30 €
|Abst. Kursziel*:
31,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
224,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
292,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|11:56
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK