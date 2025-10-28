UBS AG

SAP SE Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

