Podcast

Hot Stocks heute: Aktuelle Einschätzung zu SAP, Aktie macht DAX Erholung nicht mit

11.12.25 17:34 Uhr
Hot Stocks heute: Aktuelle Einschätzung zu SAP, Aktie macht DAX Erholung nicht mit

DAX springt über 24.200 Punkte-Marke.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
209,30 EUR -0,95 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir nach dem Oracle Schock über SAP. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025SAP SE BuyUBS AG
04.12.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025SAP SE BuyUBS AG
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
