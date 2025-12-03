NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Index im Fokus

Wenig Veränderung war letztendlich in New York zu beobachten.

Am Mittwoch gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,20 Prozent auf 25.606,54 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,439 Prozent auf 25.443,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25.555,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.639,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.388,44 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,48 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 25.972,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23.414,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21.229,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.182,10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), ON Semiconductor (+ 11,01 Prozent auf 57,15 USD), Marvell Technology (+ 7,87 Prozent auf 100,20 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,92 Prozent auf 463,13 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6,71 Prozent auf 150,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,47 Prozent auf 723,67 USD) und Micron Technology (-2,23 Prozent auf 234,16 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39.757.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,755 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net