DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,3%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.083 +1,9%Euro1,1671 +0,4%Öl62,80 +0,7%Gold4.205 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus

03.12.25 22:32 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Wenig Veränderung war letztendlich in New York zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
170,44 EUR 1,30 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,45 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
85,20 EUR 5,35 EUR 6,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
52,92 EUR 6,51 EUR 14,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
201,25 EUR -5,45 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
410,20 EUR -11,35 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
88,45 EUR -5,23 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,00 EUR -2,08 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
125,15 EUR 6,30 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
44,24 EUR -0,10 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
52,19 EUR -2,11 EUR -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
628,00 EUR -13,20 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
394,35 EUR 29,00 EUR 7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
204,70 EUR -2,55 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.606,5 PKT 50,7 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,20 Prozent auf 25.606,54 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,439 Prozent auf 25.443,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25.555,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.639,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.388,44 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,48 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 25.972,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23.414,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21.229,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.182,10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), ON Semiconductor (+ 11,01 Prozent auf 57,15 USD), Marvell Technology (+ 7,87 Prozent auf 100,20 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,92 Prozent auf 463,13 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6,71 Prozent auf 150,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,47 Prozent auf 723,67 USD) und Micron Technology (-2,23 Prozent auf 234,16 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39.757.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,755 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Charter A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen