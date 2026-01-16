Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus

Index-Performance im Fokus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 2,06 Prozent auf 6.796,86 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 55,937 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,45 Prozent auf 6.839,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.940,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.871,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.789,05 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.834,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6.735,13 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der S&P 500 mit 5.996,66 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,898 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.986,33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.789,05 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit SanDisk (+ 9,55 Prozent auf 453,12 USD), Organon Company (+ 7,99 Prozent auf 9,46 USD), Albemarle (+ 5,83 Prozent auf 172,54 USD), Expand Energy (+ 4,88 Prozent auf 104,75 USD) und Constellation Brands A (+ 4,47 Prozent auf 163,64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil NetApp (-9,37 Prozent auf 94,11 USD), Dell Technologies (-7,85 Prozent auf 111,07 USD), Norwegian Cruise Line (-7,45 Prozent auf 20,37 USD), Bath Body Works (-6,96 Prozent auf 21,65 USD) und 3M (-6,96 Prozent auf 156,12 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 61.523.935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,870 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

