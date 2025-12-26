DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.122 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Gegen den Trend

Intel-Aktie gewinnt: Positive Analystenkommentare treiben an

20.01.26 17:20 Uhr
NASDAQ-Aktie Intel springt hoch: Analysten sehen Potenzial - Positive Kommentare geben Auftrieb | finanzen.net

Positive Analystenkommentare haben der Aktie von Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben und das Papier weiter nach oben katapultiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
42,35 EUR 2,67 EUR 6,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier des Chipherstellers stieg gegen den schwachen Gesamtmarkt via NASDAQ zuletzt um 5 Prozent auf 49,31 US-Dollar und hat damit im noch jungen Jahr bereits um 36 Prozent zugelegt.

Analyst Frank Lee von der britischen Bank HSBC stufte das Papier von "Reduce" auf "Hold" hoch und setzte das Kursziel deutlich von 26 auf 50 US-Dollar hoch. Die Entwicklung von KI-Systemen kurbele die Nachfrage nach Server-CPUs an, begründete Lee seinen Schritt.

Zugleich ist auch Seaport Global Securities optimistischer gestimmt für die Aktie. Analyst Jay Goldberg verwies auf starke Signale für PC-Produkte und einen verbesserten Ausblick für den Geschäftsbereich Intel Foundry. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", schrieb er und bewertet die Aktie nun mit "Buy".

/ck/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

mehr Analysen