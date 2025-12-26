Intel-Aktie gewinnt: Positive Analystenkommentare treiben an
Positive Analystenkommentare haben der Aktie von Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben und das Papier weiter nach oben katapultiert.
Das Papier des Chipherstellers stieg gegen den schwachen Gesamtmarkt via NASDAQ zuletzt um 5 Prozent auf 49,31 US-Dollar und hat damit im noch jungen Jahr bereits um 36 Prozent zugelegt.
Analyst Frank Lee von der britischen Bank HSBC stufte das Papier von "Reduce" auf "Hold" hoch und setzte das Kursziel deutlich von 26 auf 50 US-Dollar hoch. Die Entwicklung von KI-Systemen kurbele die Nachfrage nach Server-CPUs an, begründete Lee seinen Schritt.
Zugleich ist auch Seaport Global Securities optimistischer gestimmt für die Aktie. Analyst Jay Goldberg verwies auf starke Signale für PC-Produkte und einen verbesserten Ausblick für den Geschäftsbereich Intel Foundry. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", schrieb er und bewertet die Aktie nun mit "Buy".
/ck/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
