Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.12.25 07:12 Uhr
NYSE-Titel Salesforce-Aktie vor Bilanzvorlage: So dürften die Quartalszahlen des SAP-Rivalen laut Experten ausfallen | finanzen.net

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Salesforce-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
203,10 EUR 3,10 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Salesforce wird am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 43 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,58 USD je Aktie eingenommen.

41 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Salesforce für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,27 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 50 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD, gegenüber 6,36 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 49 Analysten im Durchschnitt 41,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
