Analysten im Fokus

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Salesforce-Bilanz.

Salesforce wird am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Wer­bung Wer­bung

Die Schätzungen von 43 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,58 USD je Aktie eingenommen.

41 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Salesforce für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,27 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 50 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD, gegenüber 6,36 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 49 Analysten im Durchschnitt 41,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net