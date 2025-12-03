Salesforce Aktie
Marktkap. 191,58 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 238,72
|Abst. Kursziel*:
61,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 243,87
|Abst. Kursziel aktuell:
57,87%
|
Analyst Name:
Kash Rangan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 331,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|13:26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
