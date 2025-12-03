DAX 23.843 +0,6%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,80 +0,1%Gold 4.194 -0,2%
JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

09:06 Uhr
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 238,72		 Abst. Kursziel*:
52,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 242,60		 Abst. Kursziel aktuell:
50,45%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

09:06 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Salesforce

TraderFox Hot-News Salesforce setzt auf KI-Modus! Agentforce & Data 360 dominieren mit +114 % das Zahlenwerk und treiben die Wachstumsfantasie! Salesforce setzt auf KI-Modus! Agentforce & Data 360 dominieren mit +114 % das Zahlenwerk und treiben die Wachstumsfantasie!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
finanzen.net Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
dpa-afx KI-Nachfrage und Übernahme: Salesforce hebt Umsatzausblick an - Aktie legt zu
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce schiebt sich am Abend vor
finanzen.net Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Nachmittag an Boden
finanzen.net Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen
Benzinga Kroger, Salesforce And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
Benzinga Salesforce, Snowflake, UiPath, iRobot, And Netflix: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Salesforce.com (CRM) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Salesforce.com (CRM) Q3 Earnings Top Estimates
MarketWatch Salesforce cheers ‘a powerful pipeline of future revenue’ as its stock ticks higher
Benzinga Salesforce Stock Surges Following Q3 Results, Raised FY26 Outlook On &#39;Powerful&#39; RPO Pipeline
MotleyFool Should You Buy Salesforce Stock Before the Huge Investor Update?
Benzinga Top Wall Street Forecasters Revamp Salesforce Expectations Ahead Of Q3 Earnings
