Salesforce Aktie

208,25 EUR +4,05 EUR +1,98 %
STU
243,31 USD +8,47 USD +3,61 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 191,58 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

Barclays Capital

Salesforce Overweight

13:11 Uhr
Salesforce
208,25 EUR 4,05 EUR 1,98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei sehr optimistisch hinsichtlich der KI-Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Anleger zweifelten allerdings etwas am Wachstumstempo, was er als Anlagechance sieht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 238,72		 Abst. Kursziel*:
38,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 243,31		 Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 331,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

