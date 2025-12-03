Salesforce Aktie
Marktkap. 191,58 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei sehr optimistisch hinsichtlich der KI-Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Anleger zweifelten allerdings etwas am Wachstumstempo, was er als Anlagechance sieht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 238,72
|Abst. Kursziel*:
38,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 243,31
|Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 331,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets