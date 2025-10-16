DAX24.227 +0,2%Est505.630 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
KI, Zukauf & Co.

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

16.10.25 11:30 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce gewinnt: Softwarekonzern peilt wieder zweistelliges Wachstum an | finanzen.net

Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce will dank Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
215,40 EUR 11,10 EUR 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
233,15 EUR 0,60 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem kündigte das im US-Leitindex Dow Jones Industrial gelistete Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien an. Für das Geschäftsjahr 2029/30 rechne das Unternehmen mit einem Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar (rund 51,5 Mrd Euro), sagte Finanzchefin Robin Washington in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag in San Francisco.

Dabei seien Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt, die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein soll. Auch ohne Informatica würde ein Erlös von mehr als 60 Milliarden Dollar ein Umsatzplus von durchschnittlich rund zehn Prozent in den kommenden Jahren bedeuten.

Die mittelfristige Umsatzprognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen. Die von Bloomberg erfassten Experten rechnen im Schnitt mit einem Anstieg auf rund 61 Milliarden Dollar.

Der SAP-Konkurrent hatte im Januar abgelaufenen Geschäftsjahr den Erlös bereinigt um Währungseffekte um neun Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar gesteigert. Der US-Konzern verzeichnete damit ein langsameres Wachstum als die Jahre davor. Investoren zeigten sich besorgt, dass Kunden ihr KI-Budget eher zu Startups tragen könnten als zu traditionellen Anbietern wie Salesforce.

Salesforce plant zudem, in den nächsten sechs Monaten zusätzliche Aktien im Volumen von 7 Milliarden Dollar zurückzukaufen, wie die Finanzchefin weiter mitteilte. Das Salesforce-Papier legt vorbörslich an der NYSE zeitweise um 5,17 Prozent zu auf 248,80 US-Dollar. Im Jahresverlauf gehört die Aktie mit einem Abschlag von fast 30 Prozent zu den größten Verlierern im Dow.

Da der SAP-Aktienkurs im laufenden Jahr stabil geblieben ist, hat das deutsche Unternehmen in puncto Marktkapitalisierung die Nase wieder weit vorn. Der deutsche Softwarespezialist ist an der Börse umgerechnet rund 334 Milliarden Dollar wert; Salesforce kam zuletzt auf 225 Milliarden Dollar.

/err/tav/zb/jha/

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

