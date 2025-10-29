SAP Aktie
Marktkap. 255,39 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. Das Portfolio des Softwarekonzerns in diesem Bereich sei ein Treiber für Querverkäufe, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Die verantwortliche Managerin Sophia Mendelsohn habe hervorgehoben, dass Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit für SAP ein Wettbewerbsvorteil seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
224,75 €
|Abst. Kursziel*:
37,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
226,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,11%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
292,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
