Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar
SAP Aktie

SAP Aktien-Sparplan
226,10 EUR +2,00 EUR +0,89 %
STU
Marktkap. 255,39 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
NEU
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Overweight

14:41 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
226,10 EUR 2,00 EUR 0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. Das Portfolio des Softwarekonzerns in diesem Bereich sei ein Treiber für Querverkäufe, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Die verantwortliche Managerin Sophia Mendelsohn habe hervorgehoben, dass Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit für SAP ein Wettbewerbsvorteil seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

