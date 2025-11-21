DAX23.011 -1,2%Est505.490 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl62,05 -1,8%Gold4.045 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Strategische Wende?

SAP-Aktie mit Erholungstendenzen: Zwischen Kartellverfahren & Neuausrichtung

21.11.25 11:07 Uhr
SAP-Aktie zeigt Stabilisierung - Kartellverfahren und Neuausrichtung im Fokus | finanzen.net

Die SAP-Aktie signalisiert vorsichtige Erholungsbestrebungen - obwohl ein mögliches Kartellverfahren den Druck auf den Software-Riesen nicht mindert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
206,75 EUR 4,15 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kartellamt und EU-Kommission untersuchen wegen möglicher Wettbewerbsverstöße
• Wachstumshoffnungen ruhen auf Cloud-Transformation und langfristiger Neuausrichtung
• SAP-Aktie mit Erholungssignalen

Wer­bung

Kartellrechtliche Risiken bleiben greifbar

SAP sieht sich noch immer mit bedeutenden kartellrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Das Bundeskartellamt prüft Beschwerden, wonach SAP den Wettbewerb im ERP-Markt verzerren könnte - laut Berichten soll der DAX-Konzern seine Marktmacht nutzen, um externe Anbieter zu benachteiligen. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass die EU-Kommission ein formelles Verfahren einleitet und mögliche Wettbewerbsverstöße untersucht.

Technische Erholung trotz fundamentaler Belastung

Trotz der regulatorischen Belastungen zeigt die SAP-Aktie charttechnisch erste Lichtblicke. Via XETRA geht es am Freitag zeitweise um 0,1 Prozent hoch auf 206,80 Euro. Allerdings bleibt die Kursentwicklung fragil, denn die Erholung steht unter dem Schatten der Unsicherheit, insbesondere im Hinblick auf die Kartellverfahren. Auf Jahressicht steht nach wie vor ein Abschlag von mehr als 12 Prozent an der Kurstafel.

Strategischer Wandel als langfristiger Hoffnungsträger

SAP setzt verstärkt auf die Cloud-Transformation und will seine Produktpalette weg vom klassischen Lizenzgeschäft hin zu SaaS-Lösungen verschieben. Dieser Strategiewechsel könnte mittelfristig neue Wachstumspotenziale erschließen und die Profitabilität stabilisieren. Der DAX-Konzern investiert stark in KI: Bereits in der Q2-Mitteilung betonte das Management, dass KI-Assistenten und datengetriebene Cloud-Produkte einen wichtigen Teil der Zukunftsstrategie bilden. Der Cloud-Backlog und Kundeninteresse deuten darauf hin, dass nicht nur traditionelle ERP-Lösungen, sondern auch daten- und KI-orientierte Cloud-Angebote stark nachgefragt werden.

Wer­bung

Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Markt Vertrauen in diese Vision hat - insbesondere, weil regulatorische Risiken weiterhin im Raum stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen