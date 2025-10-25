SAP Aktie
Marktkap. 265,69 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
235,00 €
|Abst. Kursziel*:
36,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
233,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
292,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|09:46
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
