Sanofi Aktie
Marktkap. 108,04 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Dupixent-Wachstums hob Analyst Matthew Weston seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2026 um bis zu 4 Prozent an. Er lobte am Freitagnachmittag nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen auch die Kostenkontrolle der Franzosen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,11 €
|Abst. Kursziel*:
17,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG