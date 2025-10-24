DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,78 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.745 +1,3%Euro 1,1626 +0,0%Öl 65,81 +0,2%Gold 4.070 -0,2%
Sanofi Aktie

89,71 EUR +1,12 EUR +1,26 %
STU
81,03 CHF +0,43 CHF +0,54 %
BRX
Marktkap. 108,04 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Buy

08:31 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
89,71 EUR 1,12 EUR 1,26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Dupixent-Wachstums hob Analyst Matthew Weston seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2026 um bis zu 4 Prozent an. Er lobte am Freitagnachmittag nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen auch die Kostenkontrolle der Franzosen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,11 €		 Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

24.10.25 Sanofi Kaufen DZ BANK
24.10.25 Sanofi Buy UBS AG
24.10.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
24.10.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
TraderFox Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis.
dpa-afx ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch etwas fester: Medikament Rezurock fällt bei der EU-Behörde durch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Sanofi Q3 Earnings Beat, Dupixent Drives Growth as Vaccines Decline
Benzinga Sanofi Drug Shows Superior Efficacy In Genetic Disease Compared To Current Standard Therapy
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
RTE.ie Irish unit of Sanofi pays out dividend of €800m
PR Newswire EVOQ Therapeutics Announces Collaboration and License Agreement with Sanofi
