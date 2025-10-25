DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,29 €		 Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

09:56 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Analyse im Blick Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge
WH SelfInvest Deutsche Qualitätsaktien im Fokus: SAP, Linde, MTU Aero & ATOSS im Check!
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Mittag
wikifolio Wochenschwerpunkt - Das Fundament stimmt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
