SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Besser als befürchtet, lautete das Fazit von Johannes Schaller am Donnerstag zu den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Die Pipeline zeige Verbesserungen. Schaller sieht Kaufgelegenheiten für die Aktie./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
237,95 €
|Abst. Kursziel*:
13,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
231,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,66%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|09:01
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK