DAX24.976 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
KI-Ausblick treibt

Teradyne-Aktie dürfte Rekordhoch pulverisieren: Zahlen überzeugen auf allen Ebenen

03.02.26 10:30 Uhr
KI-Boom katapultiert Teradyne-Aktie an der NASDAQ wohl auf neues Rekordhoch - Earnings-Beat auf allen Ebenen | finanzen.net

Der Halbleitertestgerätehersteller Teradyne hat mit seinen Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen - ein Kurssprung bei der Aktie ist die Folge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Teradyne Inc.
261,65 EUR 48,00 EUR 22,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Teradyne übertrifft Q4-2025-Erwartungen bei Umsatz und Non-GAAP-Gewinn deutlich
• Starkes KI-Nachfrage-Momentum als Haupttreiber bestätigt
• Robuste Guidance für Q1 2026 sorgt für Kursrally

Wer­bung

Teradyne, ein führender Anbieter von automatischen Testsystemen für Halbleiter, Elektronik und industrielle Automatisierung, hat überaus überzeugende Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2025 präsentiert.

Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen

Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Anteilsschein von 0,95 US-Dollar auf 1,80 US-Dollar und lag damit deutlich über den Markterwartungen, die zuvor bei 1,38 US-US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Auch die Erlöse entwickelten sich deutlich positiver als erhofft und stiegen um 44 Prozent auf 1,08 Milliarden US-Dollar - Experten hatten Teradyne zuvor nur Umsätze von 977 Millionen US-Dollar zugetraut.

"Unsere Ergebnisse im vierten Quartal lagen über dem oberen Ende unserer Prognose, angetrieben durch die KI-bezogene Nachfrage in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk und Speicher innerhalb unseres Geschäftsbereichs Halbleiterprüfung. In allen Geschäftsbereichen - Halbleiterprüfung, Produktprüfung und Robotik - verzeichneten wir ein sequenzielles Wachstum, und auf Unternehmensebene erzielten wir für 2025 ein Wachstum von 13 %", wird Greg Smith, CEO von Teradyne, im Rahmen der Bilanzmitteilung zitiert. Und geht es nach dem Manager dürfte sich diese positive Geschäftsentwicklung auch im aktuell laufenden Geschäftsjahr fortsetzen: "Für 2026 erwarten wir ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in allen Geschäftsbereichen, mit einer starken Dynamik im Rechenbereich, die durch KI getrieben wird."

Wer­bung

KI bleibt Wachstumsmotor

Auch für Teradyne bleibt das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz also der größte Wachstumsmotor, was sich bereits im laufenden ersten Quartal bemerkbar machen soll: Die Konzerprognose sieht für das erste Jahresviertel einen Umsatz von 1,15 bis 1,25 Milliarden US-Dollar und einen GAAP-Nettogewinn von 1,82 US-Dollar bis 2,19 US-Dollar je verwässerter Aktie sowie einen Non-GAAP-Nettogewinn von 1,89 US-Dollar bis 2,25 US-Dollar je verwässerter Aktie. Dieser positive Ausblick kam am Markt derart positiv an, dass die Teradyne-Aktie bereits nachbörslich kräftig zulegte. Vorbörslich zeigt sich am Dienstag ein Kurssprung um 20,23 Prozent auf 299,67 US-Dollar - damit würde die Aktie ein neues Rekordhoch erreichen - das letzte war am vergangenen Freitag erzielt worden und liegt mit 255,20 US-Dollar deutlich darunter.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Teradyne und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Teradyne

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Teradyne

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teradyne Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Teradyne Inc.

DatumRatingAnalyst
25.04.2019Teradyne Market PerformCowen and Company, LLC
25.10.2018Teradyne BuyCraig Hallum
26.07.2018Teradyne BuyNeedham & Company, LLC
26.07.2018Teradyne Market PerformCowen and Company, LLC
26.01.2018Teradyne BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
25.10.2018Teradyne BuyCraig Hallum
26.07.2018Teradyne BuyNeedham & Company, LLC
26.01.2018Teradyne BuyNeedham & Company, LLC
24.01.2018Teradyne BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.07.2017Teradyne BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2019Teradyne Market PerformCowen and Company, LLC
26.07.2018Teradyne Market PerformCowen and Company, LLC
21.11.2017Teradyne HoldDeutsche Bank AG
29.10.2015Teradyne Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.06.2012Teradyne neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2009Teradyne ErsteinschätzungMorgan Stanley
22.12.2008Teradyne underweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2005Update Teradyne Inc.: UnderperformGoldman Sachs
06.12.2005Teradyne underperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Teradyne Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen