GNW-News: Jitterbit CRO Luca Taglioretti als 2026 CRN Channel Chief ausgezeichnet

^ALAMEDA, Kalifornien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c

ampaign=CRN+Channel+Chief+2026), ein weltweit führender Anbieter für die

Beschleunigung der digitalen Transformation in Unternehmens-Systemen, gab heute

bekannt, dass Chief Revenue Officer Luca Taglioretti in die Liste der CRN®

Channel Chiefs 2026 aufgenommen wurde. Diese jährliche Auszeichnung ehrt

Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren, die die Channel-Strategie

maßgeblich gestalten sowie Innovationen und Partnerschaften in der Branche

vorantreiben.

Luca Taglioretti wurde für seine führende Rolle bei der Weiterentwicklung des

Partner-Ökosystems von Jitterbit ausgewählt, die auf den Start des neuen

globalen Partnerprogramms (https://www.jitterbit.com/de/partner-

program/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channel+C

hief+2026) im Juni 2025 folgte (https://www.jitterbit.com/de/press-release/new-

jitterbit-partner-program-enables-global-channel-to-deliver-enterprise-

automation/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channe

l+Chief+2026). Das Programm wurde entwickelt, um Partner zu befähigen,

Automatisierungslösungen für Unternehmen und agentische KI über die Jitterbit

Harmony-Plattform

(https://www.jitterbit.com/de/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refer

ral&utm_campaign=CRN+Channel+Chief+2026) bereitzustellen, und hat die

Marktreichweite von Jitterbit in wichtigen globalen Gebieten beschleunigt.

?Es ist mir eine Ehre, von CRN anerkannt zu werden und ein Team zu leiten, das

sich so intensiv für den Erfolg unserer Partner einsetzt", sagte Taglioretti.

?Seit der Neubelebung unseres Partnerprogramms im letzten Jahr haben wir uns

darauf konzentriert, die notwendigen Schulungen und KI-gestützten Tools

bereitzustellen, damit unsere Partner komplexe Herausforderungen in den

Bereichen Automatisierung, Integration und App-Entwicklung lösen können. Diese

Auszeichnung spiegelt den gemeinsamen Erfolg unseres Teams und unserer globalen

Partner bei der Umsetzung spürbarer Geschäfts-Transformationen wider".

Unter Tagliorettis Leitung hat Jitterbit ein signifikantes Wachstum im Channel

erzielt:

* Schnelle Partnerakquise: Seit Juli 2025 wurden mehr als 60 globale Partner

für das neue Programm gewonnen.

* Onboarding-Geschwindigkeit: Im Durchschnitt wurden wöchentlich drei neue

Partner unter Vertrag genommen.

* Globale Diversifizierung: Die Partnerpräsenz wurde erfolgreich in den

Regionen EMEA (40 %), NOAM (30 %), LATAM (20 %) und APAC (10 %) ausgebaut.

?Lucas strategischer Fokus war entscheidend, um unsere Channel-Initiativen auf

die Nachfrage der Unternehmen nach verantwortungsvoller KI und nahtloser

Automatisierung auszurichten", sagte Bill Conner, President und CEO von

Jitterbit.?Durch die Optimierung des Onboardings und Supports unserer globalen

Partner hat er einen skalierbaren Rahmen geschaffen, der beiderseitigen Mehrwert

schafft. Wir bleiben der Exzellenz im Channel verpflichtet, während wir unsere

globalen Aktivitäten weiter ausbauen und Managed Service Provider (MSP)-Angebote

für KI-orientierte Partner konzipieren".

Zentral für das Wachstum des Programms ist zudem die technische Befähigung durch

die Jitterbit University (JBU), die sicherstellt, dass Partner über das

Fachwissen verfügen, um komplexe KI-, Automatisierungs- und Integrationslösungen

bereitzustellen. Seit ihrer Gründung umfasst der partnerspezifische Einfluss des

Lernprogramms:

* Lern-Engagement: Mehr als 5.000 Lernende auf Partnerseite haben die JBU

insgesamt für technische Schulungen genutzt.

* Programm-Einschreibung: Über 500 Personen in Partnerorganisationen sind

derzeit für den formalen Lernpfad des Partnerprogramms angemeldet.

* Technische Kompetenz: Fast 425 Partner haben den Status als?Jitterbit

Certified Integration Developers" erreicht, wobei sich weitere 250+ in der

Ausbildung für ausgewählte Partner-Zertifizierungspfade befinden.

Die Liste der Channel Chiefs 2026 ist online unter www.CRN.com/ChannelChiefs

(http://www.crn.com/ChannelChiefs) einsehbar.

Weitere Informationen über das Partnerprogramm von Jitterbit finden Sie unter

https://www.jitterbit.com/partner-program/

(https://www.jitterbit.com/de/partner-

program/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channel+C

hief+2026).

Über Jitterbit

Für Unternehmen, die modernisieren und innovieren wollen, bietet Jitterbit eine

einheitliche, KI-gestützte Low-Code-Plattform für Integration, Orchestrierung,

Automatisierung und App-Entwicklung, die die Geschäftstransformation

beschleunigt, die Produktivität steigert und Werte freisetzt. Die Jitterbit

Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht

Abläufe zukunftssicher, reduziert Komplexität und treibt Innovationen für

Unternehmen weltweit voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c

ampaign=CRN+Channel+Chief+2026) und folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/jitterbit/).

About The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für Channel-

Wachstum für die top Technologiemarken der Welt. Wir beschleunigen den Erfolg in

strategischen Kanälen für Technologieanbieter, Lösungsanbieter und Endanwender

mit erstklassigen Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services,

strategischer Beratung sowie exklusiven Markt- und Zielgruppen-Erkenntnissen.

TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital

verwaltet werden, einer Private-Equity-Firma mit Sitz in New York City. Für

weitere Informationen besuchen Sie thechannelco.com (http://thechannelco.com).

Medienkontakt:

Geoff Blaine

Jitterbit

E-Mail: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)

Â°