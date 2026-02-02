DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.022 -1,1%Euro1,1813 +0,2%Öl66,00 -0,5%Gold4.856 +4,2%
Bilanz in Sicht

Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

03.02.26 07:17 Uhr
Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor | finanzen.net

PepsiCo zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
132,72 EUR 4,60 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PepsiCo wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,98 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 93,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 91,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

