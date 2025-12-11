DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.586 -0,3%Bitcoin77.471 -1,5%Euro1,1741 +0,4%Öl61,44 -1,7%Gold4.273 +1,0%
Neuer CEO

Coca-Cola-Aktie fällt: Führungswechsel angekündigt

11.12.25 20:35 Uhr
NYSE-Aktie Coca-Cola tiefer: Braun folgt auf Quincey - Neue Führungsspitze vorgestellt | finanzen.net

Der Limonadengigant Coca-Cola bekommt einen neuen Chef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
58,77 EUR -1,09 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach neunjähriger Amtszeit übergibt James Quincey den Vorstandsvorsitz Ende März an Henrique Braun, der derzeit noch für das operative Geschäft des Konzerns zuständig ist. Der 60-jährige Quincey bleibt der Geschäftsleitung erhalten und wechselt auf den Posten des Executive Chairman, wie Coca-Cola am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Die Coca-Cola-Aktie sinkt im NYSE-Handel zeitweise um 1,71 Prozent auf 69,01 US-Dollar.

Wer­bung

Quincey arbeitet bereits rund 30 Jahre für Coca-Cola. Er hatte im Jahr 2017 den Chefsessel übernommen und den Konzern aus einer mehrjährigen Umsatzflaute geführt. Dafür stellte er die Produktpalette breiter auf und setzte abseits von Limonaden auch auf Sportgetränke und Fairlife-Milch mit Proteinzusatz, aber auch Kaffee. Während Quinceys Amtszeit stieg die Coca-Cola-Aktie um mehr als 60 Prozent, hinkte damit allerdings dem breiten Markt deutlich hinterher - der S&P 500 legte in dieser Zeit um 190 Prozent zu.

Der designierte neue Konzernchef trat Coca-Cola bereits 1996 bei und damit im selben Jahr wie Quincey. Braun war der Konzernmitteilung zufolge jahrelang in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien tätig. Er war Präsident der internationalen Entwicklungsabteilung des Konzerns, bevor er Anfang dieses Jahres Vorstand für das operative Geschäft wurde.

/tav/nas/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, Luciano Mortula / Shutterstock.com

