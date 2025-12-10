DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Coca-Cola Aktie

60,02 EUR -0,19 EUR -0,32 %
70,28 USD +0,05 USD +0,07 %
Marktkap. 257,58 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

08:01 Uhr
Coca-Cola Co.
60,02 EUR -0,19 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze werde reibungslos verlaufen, schrieb Andrea Teixeira in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der neue Chef Henrique Braun habe im Management bereits an der "Allwetter-Strategie" des US-Konzerns mitgewirkt. Damit winke weiter überdurchschnittliches Wachstum./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 70,21		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 70,28		 Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 79,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:01 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

dpa-afx Neuer CEO Coca-Cola-Aktie: Führungswechsel angekündigt Coca-Cola-Aktie: Führungswechsel angekündigt
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittwochabend leichter
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"
dpa-afx Coca-Cola-Aktie trotzdem fester: Standortbedingungen in Deutschland bemängelt
dpa-afx San Francisco verklagt Lebensmittelriesen wie Coca-Cola, Mondelez & Co.
finanzen.net Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu
finanzen.net Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu
FOX Business Coca-Cola announces major leadership change as Henrique Braun is named next CEO
Financial Times Coca-Cola taps insider as new chief executive
Business Times Coca-Cola names insider Henrique Braun as new CEO
Zacks Coca-Cola Stock Rallies 12% in a Year: Wise to Buy or Stay Patient?
Zacks CocaCola Company (The) (KO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Deutsche Welle San Francisco sues Coca-Cola, Kraft over ultraprocessed food
Deutsche Welle San Francisco sues Coca-Cola, Kraft over ultraprocessed food
Benzinga Senator Buys Coca-Cola, Hershey&#39;s Stock After Selling Magnificent Seven Stocks In 2025
