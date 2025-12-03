DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +3,8%Nas23.491 +0,3%Bitcoin79.361 +1,0%Euro1,1674 +0,4%Öl62,65 +0,4%Gold4.208 +0,1%
Irreführende Vermarktung

San Francisco verklagt Lebensmittelriesen wie Coca-Cola, Mondelez & Co.

03.12.25 20:21 Uhr
San Francisco zieht in den Großangriff: Mega-Klage gegen Coca-Cola & Co.

Die Stadt San Francisco zieht gegen Lebensmittelriesen wegen des Verkaufs stark verarbeiteter industrieller Fertigprodukte vor Gericht.

Diese sogenannten ultraverarbeiteten Lebensmittel (UPF) enthalten oft Zucker, Salz, Fette, industrielle Stärken und Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Farbstoffe oder Aromastoffe. Verklagt werden unter anderem Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Foods Group, Mondelez, WK Kellogg und Mars.

San Francisco verweist in der Klage unter anderem auf im medizinischen Fachjournal "The Lancet" veröffentlichte Studien und Warnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach gebe es Hinweise darauf, dass zu den Risiken unter anderem Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes gehörten.

Forderung nach Wiedergutmachung

San Franciscos Staatsanwalt David Chiu warf den Unternehmen bei der Vorstellung der Klage vor, mit dem Verkauf schädlicher Lebensmittel eine Gesundheitskrise ausgelöst zu haben. Die Stadt fordert in der Klage unter anderem ein Verbot "irreführender" Vermarktung der Lebensmittel und finanzielle Wiedergutmachung für den Schaden, der in San Francisco entstanden sei.

Eine Unternehmensvereinigung wies die Kritik zurück. Es gebe keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Definition ultraverarbeiteter Lebensmittel, und es sei irreführend für Verbraucher, Produkte für ungesund zu erklären, nur weil sie verarbeitet seien, argumentiert die Gruppe Consumer Brands Association.

San Francisco war in den 90er Jahren erfolgreich mit einer Klage gegen die Tabak-Industrie, die mit einer Zahlung von 539 Millionen Dollar endete. Die Stadt zieht Parallelen zum damaligen Fall und wirft der Lebensmittel-Branche unter anderem vor, süchtig machende Produkte geschaffen zu haben.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

