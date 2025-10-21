Coca-Cola Aktie
Marktkap. 253,74 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 76 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz vorab gesenkter Erwartungen habe der Softdrinkhersteller überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Nik Modi am Mittwoch im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 78,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 71,22
|Abst. Kursziel*:
9,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 70,96
|Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 79,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|14:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.