Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
61,23 EUR +0,19 EUR +0,31 %
STU
70,88 USD -0,37 USD -0,52 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 253,89 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

UBS AG

Coca-Cola Buy

08:16 Uhr
Coca-Cola Buy
Coca-Cola Co.
61,23 EUR 0,19 EUR 0,31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softdrinkhersteller habe seinen Status als Klassenbester mit den Ergebnissen des dritten Quartals bestätigt, schrieb Peter Grom am Dienstagabend. Er rät den Anlegern, am Ball zu bleiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 82,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 71,22		 Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 70,88		 Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 79,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:16 Coca-Cola Buy UBS AG
08:01 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Quartalszahlen voraus Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester
dpa-afx Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Dienstagabend freundlich
finanzen.net Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen
dpa-afx ROUNDUP: Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet - Aktie legt zu
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Nachmittag gefragt
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr eingebracht
MotleyFool Why Coca-Cola Stock Popped Today
Zacks Coca-Cola Q3 Earnings & Revenues Beat Estimates on Improved Pricing
Zacks Coca-Cola, Gutsche Family to Sell Stake in CCBA, Refranchising on Track
Benzinga US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings
Zacks Coca-Cola (KO) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Business Times Coca-Cola tops quarterly revenue estimates on steady soda demand
Zacks Coca-Cola (KO) Q3 Earnings Beat Estimates
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, RTX and IBM
