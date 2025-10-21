Coca-Cola Aktie
Marktkap. 253,89 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softdrinkhersteller habe seinen Status als Klassenbester mit den Ergebnissen des dritten Quartals bestätigt, schrieb Peter Grom am Dienstagabend. Er rät den Anlegern, am Ball zu bleiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 82,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 71,22
|Abst. Kursziel*:
15,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 70,88
|Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
|
Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 79,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.