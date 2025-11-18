Coca-Cola Aktie
Marktkap. 262,51 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira going in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Gespräch mit Investoren und Jennifer Mann, Präsidentin Nordamerika bei dem US-Getränkehersteller, ein. Der Konzern beweise weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden Konsumumfeld./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 79,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 71,22
|Abst. Kursziel*:
10,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 71,15
|Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 79,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
