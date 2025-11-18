DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
61,41 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
71,15 USD +0,48 USD +0,67 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 262,51 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

12:26 Uhr
Coca-Cola Overweight
Coca-Cola Co.
61,41 EUR 0,02 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira going in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Gespräch mit Investoren und Jennifer Mann, Präsidentin Nordamerika bei dem US-Getränkehersteller, ein. Der Konzern beweise weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden Konsumumfeld./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Coca-Cola Overweight

Unternehmen:

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 71,22		 Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 71,15		 Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 79,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

12:26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
22.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen