Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
60,33 EUR -0,76 EUR -1,24 %
STU
69,88 USD -0,90 USD -1,27 %
BTT
Marktkap. 264,32 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

Coca-Cola Kaufen

16:51 Uhr
Coca-Cola Kaufen
Coca-Cola Co.
60,33 EUR -0,76 EUR -1,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Getränkekonzerns liege weit über der Konkurrenz, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Profitabilität, die auf starker Kostenkontrolle basiere, sei erneut bemerkenswert gewesen. In präventiven Kostenoptimierungen sieht er "ein klares Zeichen für erstklassige Unternehmensführung"./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

