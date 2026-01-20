DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1689 +0,0%Öl 65,09 -0,4%Gold 4.838 +0,1%
Coca-Cola Aktie

61,41 EUR -0,20 EUR -0,32 %
STU
71,91 USD -0,10 USD -0,14 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 264,04 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

08:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
61,41 EUR -0,20 EUR -0,32%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 72,01		 Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 71,91		 Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 79,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:21 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen