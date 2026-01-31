Danone-Aktie mit Plus: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
Der Lebensmittelhersteller Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke "Aptamil" zurück.
Wie Danone mitteilte, könnte darin der Giftstoff Cereulid enthalten sein. In Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden würden drei Chargen zurückgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge:
* Aptamil Pronutra Pre (1,2 Kilogramm-Packung) mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026
* Aptamil Pronutra 1 DE (800 Gramm-Packung) mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026
* Aptamil Profutura Pre D (800 Gramm-Packung) mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027
Eltern, die die genannten Chargen vorrätig haben, werden gebeten, die Produkte nicht weiter zu füttern, sondern zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, heißt es in der Mitteilung.
Cereulid ist ein Toxin, das nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen kann. Es könne Übelkeit und Erbrechen hervorrufen, in seltenen Fällen auch schwere lebensbedrohliche Vergiftungen.
Anfang des Monats hatte bereits der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken "Beba" und "Alfamino".
Für die Danone-Aktie geht es an der Euronext in Paris zeitweise 2,43 Prozent auf 67,44 Euro nach oben.
FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX)
