Danone Aktie
Marktkap. 49,73 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, bei Danone habe der Rückgang ein Viertel betragen. Der französische Lebensmittelproduzent habe vor allem in China zu kämpfen gehabt, anhaltend unter Druck bleibe dort die Babymilch-Marke Aptamil./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Market-Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
77,80 €
|Abst. Kursziel*:
6,68%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
77,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
