DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.935 +1,0%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr
Top News
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Viertes Quartal

Airbus-Aktie dennoch tiefer: Prognose erfüllt - Dividende steigt

19.02.26 07:14 Uhr
Airbus-Aktie sinkt dennoch: Prognose erfüllt, Dividende steigt | finanzen.net

Airbus hat im vierten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Prognose erfüllt. Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Unternehmen weiteres Ergebniswachstum in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,62 EUR -4,38 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So peilt der Luft- und Raumfahrthersteller trotz fortbestehender Engpässe bei Triebwerkslieferungen eine Erhöhung der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen an. Zur guten Geschäftsentwicklung dürfte aus das Rüstungsgeschäft beitragen. Aktionäre sollen eine um 20 Cent höhere Dividende von 3,20 Euro pro Aktie erhalten, Analysten hatten dagegen eine Senkung der Ausschüttung um 25 Cent erwartet.

Wer­bung

"Diese Ergebnisse für 2025 und das Vertrauen in unsere zukünftige finanzielle Performance sprechen für die vorgeschlagene höhere Dividendenzahlung", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung.

In den drei Monaten von Oktober bis Dezember steigerte Airbus den Umsatz um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 6 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro zu, je Aktie verdiente der im DAX notierte Konzern mit 3,27 Euro 20 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro an, gegenüber 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

Wer­bung

Airbus muss A320-Produktion wegen Triebwerksengpässen etwas drosseln

Der Flugzeugbauer Airbus hat wegen der Engpässe bei Triebwerkslieferungen von Pratt & Whitney seine Produktionspläne für die beliebte Schmalrumpfflugzeug-Baureihe A320 leicht gedrosselt. Pratt & Whitney habe bisher keine feste Zusage für die von Airbus bestellten Triebwerke gemacht, diese wirke sich negativ auf die Prognose für dieses Jahr und den Produktionsanstieg aus, teilte der DAX-Konzern mit.

Airbus geht nun davon aus, bis Ende 2027 eine Produktionsrate von 70 bis 75 Flugzeugen pro Monat zu erreichen, die sich danach bei 75 Maschinen stabilisieren werde. Bisher hatte der Konzern für 2027 die Fertigung von 75 A320 pro Monat angepeilt.

Die Produktionsrate des Großraumflugzeugs A330 soll weiterhin bis 2029 von aktuell vier auf fünf Maschinen pro Monat steigen. Für das größeres Modell A350 strebt Airbus weiterhin zwölf pro Monat im Jahr 2028 an.

Wer­bung

Die Fertigung des kleinsten Passagierflugzeugmodell A220, die der Konzern im Oktober wegen Verzögerungen beim US-Zulieferer Spirit Aerosystems drosseln musste, soll nun bis 2028 von aktuell zwölf auf 13 Maschinen steigen. Die Produktionspläne würden nach wie vor durch die Integration der Arbeitspakete von Spirit Aerosystems und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt.

Die Airbus-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefr bei 199,58 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Naiyyer / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
16.02.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
12.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
16.02.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
12.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen