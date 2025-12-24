Danone Aktie
Marktkap. 49,66 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Danone verliere weiterhin bei Joghurt in Westeuropa erheblich an Marktanteilen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
