Bernstein Research

Danone Market-Perform

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Danone verliere weiterhin bei Joghurt in Westeuropa erheblich an Marktanteilen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

