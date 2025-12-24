DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Danone Aktie

76,70 EUR +0,04 EUR +0,05 %
STU
71,14 CHF -0,25 CHF -0,34 %
BRX
Marktkap. 49,66 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Bernstein Research

Danone Market-Perform

08:56 Uhr
Danone Market-Perform
Danone S.A.
76,70 EUR 0,04 EUR 0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Danone verliere weiterhin bei Joghurt in Westeuropa erheblich an Marktanteilen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Market-Perform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
76,74 €		 Abst. Kursziel*:
8,16%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
76,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

18.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas: Strafzölle auf EU-Milchprodukte
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Danone-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 10 Jahren verdient
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
