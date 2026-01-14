DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
74,16 EUR -1,28 EUR -1,70 %
STU
68,84 CHF -1,51 CHF -2,14 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,73 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Danone Hold

13:51 Uhr
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
74,16 EUR -1,28 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 82,40 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Hold

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,08 €		 Abst. Kursziel*:
11,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

14:21 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
13:51 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Danone Buy UBS AG
15.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas: Strafzölle auf EU-Milchprodukte
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen