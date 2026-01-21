DAX24.875 -0,1%Est505.942 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.064 +1,5%Euro1,1847 -0,3%Öl65,98 -0,5%Gold5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 adidas A1EWWW Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen
Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich? Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

AKTIEN IM FOKUS: Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut

26.01.26 11:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
64,94 EUR -2,02 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,65 CHF -0,82 CHF -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Reckitt Benckiser Plc
66,28 EUR -3,54 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Das anhaltende Problem verunreinigter Babynahrung hat zu Wochenbeginn die Aktien von Lebensmittelherstellern einmal mehr belastet. Unter Druck gerieten am Montag insbesondere die Papiere von Danone, die zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Januar letzten Jahres absackten. Die Franzosen hatten am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass sie "im Zusammenhang mit den sich weiterentwickelnden behördlichen Vorgaben" bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung zurückrufen.

Wer­bung

Die Aktien von Danone fielen am Montag bis zum späten Vormittag um gut fünf Prozent auf 64,10 Euro. Damit waren sie der mit Abstand schwächste Wert im EuroStoxx 50. Der Leitindex der Eurozone gab nur leicht nach.

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatte das Problem mit Babynahrung die Anteilsscheine von Danone um mehr als acht Prozent in den Keller geschickt, nachdem die Lebensmittelbehörde von Singapur den Rückruf von Säuglingsmilch der Marke Dumex angeordnet hatte, die seit 2022 zu Danone gehört.

Die Hersteller von Babynahrung kämpfen derzeit mit dem Problem, dass in einem von einem Lieferanten stammenden Inhaltsstoff das Toxin Cereulid festgestellt wurde. Der von bestimmten Bakterien gebildete Giftstoff kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Das Toxin ist Auslöser von Rückrufen - nicht nur von Danone, sondern auch den Konkurrenten wie Nestle (Nestlé) oder Lactalis.

Wer­bung

In Reaktion auf den am Freitag von Danone bekannt gegebenen vorsorglichen Rückzug bestimmter Chargen fielen nun in Zürich die Papiere von Nestle um 2,3 Prozent. Sie knüpften damit an ihren jüngsten Abwärtstrend an. Für die Anteilsscheine von Reckitt (Reckitt Benckiser) ging es in London um 3,8 Prozent nach unten.

Analysten der britischen Investmentbank Barclays sehen derweil Danone in der aktuellen Branchenkrise besser aufgestellt als Nestle. Denn Danone habe mehrere Lieferanten. Von daher sei es unwahrscheinlich, dass es zu Lieferengpässen wie bei Nestle kommt. Danone könne sogar Marktanteile gewinnen.

Experte Tom Sykes von der Deutschen Bank geht davon aus, dass bei den Branchenunternehmen die Herstellungsprotokolle an Wichtigkeit gewinnen dürften. Sykes rechnet künftig damit, dass die Aktienkurse von Unternehmen mit konformen Herstellungsprotokollen sich von denen anderer Anbieter bald unterscheiden werden./la/ag/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
12:01Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Danone SellDeutsche Bank AG
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Danone OverweightBarclays Capital
22.01.2026Danone BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:01Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Danone OverweightBarclays Capital
22.01.2026Danone BuyUBS AG
21.01.2026Danone OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16Danone SellDeutsche Bank AG
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen