Danone Aktie

73,26 EUR +1,86 EUR +2,61 %
STU
73,32 EUR +1,96 EUR +2,75 %
GVIE
Marktkap. 45,98 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Underperform

20:31 Uhr
Danone Underperform
Danone S.A.
73,26 EUR 1,86 EUR 2,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
73,32 €		 Abst. Kursziel*:
-15,44%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
73,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,37%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

20:31 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Danone Buy UBS AG
15.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

