Danone Aktie
Marktkap. 45,98 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Underperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
73,32 €
|Abst. Kursziel*:
-15,44%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
73,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,37%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
