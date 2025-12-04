DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +5,5%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.849 -0,5%Euro1,1660 -0,1%Öl62,96 +0,3%Gold4.194 -0,2%
EU-Einigung auf Abschwächung von Gentechnik-Regeln

04.12.25 06:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,31 EUR -0,90 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danone S.A.
76,40 EUR -0,20 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,52 CHF -0,48 CHF -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten./mjm/DP/zb

