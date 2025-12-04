DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -1,7%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.067 -0,3%Euro1,1655 -0,2%Öl63,01 +0,4%Gold4.187 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Top News
Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet
Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Ergebnisrückgang

Aurubis-Aktie: Prognose erfüllt - Dividende steigt um 10 Cent

04.12.25 07:31 Uhr
Aurubis-Aktie: Ergebnisrückgang trotz Umsatzwachstums | finanzen.net

Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
114,50 EUR -4,00 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre sollen 1,60 Dividende pro Anteilsschein bekommen, 10 Cent mehr als im Vorjahr, wie das MDAX-Unternehmen bei Vorlage der Jahresbilanz in Hamburg mitteilte. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 27 Prozent des operativen Nachsteuergewinns. Die schon im Oktober genannten Ziele für 2025/26 wurden bestätigt.

Wer­bung

Aurubis profitierte von einem deutlich höheren Metallergebnis, signifikant höheren Erlösen aus Schwefelsäure und einer robusten Nachfrage nach Kupferprodukten. Gegenläufig wirkten ein geringerer Konzentratdurchsatz bei reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen, etwas niedrigere Erlöse aus dem Recycling sowie die erwarteten höhere Anlaufkosten und Abschreibungen aus strategischen Projekten.

Aurubis meldete für das abgelaufene Jahr (per Ende September) einen Rückgang des operativen Gewinns vor Steuern, der zentralen Ergebniskennziffer des Konzerns, um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro. Das lag im Bereich der im Sommer auf 330 bis 370 Millionen Euro eingeengten Zielspanne. Analysten hatten im Konsens mit 359 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 18,2 von 17,1 Milliarden Euro. Hier lag der Konsens bei 18,38 Milliarden Euro.

Im neuen Geschäftsjahr plant Aurubis weiter mit einem operativen Gewinn vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro, einem operativen ROCE zwischen 7 und 9 Prozent und einem ausgeglichenen Free Cashflow vor Dividende. Die Ziele hatte Aurubis bereits auf dem Kapitalmarkttag im Oktober öffentlich gemacht.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
06.08.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen