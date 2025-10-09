DAX 24.605 +0,0%ESt50 5.622 -0,1%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,90 +2,2%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.331 +0,1%Euro 1,1571 +0,0%Öl 63,70 -2,4%Gold 3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leicht im Plus erwartet -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nach 700 %-Rally: DroneShield-Aktie legt nach Super-Rally Pause ein - Blick auf Wachstumsstrategie Nach 700 %-Rally: DroneShield-Aktie legt nach Super-Rally Pause ein - Blick auf Wachstumsstrategie
SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aurubis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aurubis Aktien-Sparplan
116,20 EUR +1,80 EUR +1,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,96 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 676650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006766504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIAGF

DZ BANK

Aurubis Halten

14:41 Uhr
Aurubis Halten
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
116,20 EUR 1,80 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie bei 115 Euro belassen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr attraktiv, schrieb Dirk Schlamp in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen Geschäftsziele des Kupferproduzenten bärgen kaum Chancen für steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Halten

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
116,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
116,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

14:41 Aurubis Halten DZ BANK
09.10.25 Aurubis Sell UBS AG
10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aurubis

StockXperts Aurubis: Zukunftsinvestitionen belasten kurzfristig die Rendite Aurubis: Zukunftsinvestitionen belasten kurzfristig die Rendite
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu
dpa-afx Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert
dpa-afx ROUNDUP 2: Aurubis will profitabler werden - US-Kupfermarkt im Fokus
dpa-afx Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecycling
TraderFox Stocks in Action: Aurubis, BMW, RWE, Nordex, Adidas
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Aurubis sets course for multimetal growth and stronger returns
EQS Group EQS-Adhoc: Aurubis AG: Dividend policy modified
EQS Group EQS-News: Aurubis Richmond: First US multimetal recycling plant starts production of strategic metals
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis upgrades shaft furnace at Avellino site to boost copper wire rod production
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis secures € 200 million from EIB to drive recycling and copper production
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Aurubis commissions steam accumulator system in Lünen, one of Europe’s largest multimetal recycling sites
RSS Feed
Aurubis zu myNews hinzufügen