Übersicht
Absichtserklärung

Aurubis-Aktie stabil: Lieferungen künftig auch aus Schweden

18.12.25 13:50 Uhr
Aurubis-Aktie stabil: Kupferkonzentrat kommt künftig auch aus Schweden | finanzen.net

Eine noch im Bau befindliche Kupfermine in Nordschweden soll künftig rund die Hälfte der jährlich erwarteten 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat an den deutschen Produzenten Aurubis liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
117,30 EUR -2,10 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beide Seiten unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung in der schwedischen Botschaft in Berlin.

Die Mine des schwedischen Konzerns Viscaria soll Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. Im Jahr darauf beginnen demnach die Lieferungen nach Deutschland. Zum finanziellen Umfang des Vertrags wurde nichts bekannt.

Für den Kupferproduzenten Aurubis ist es ein vergleichsweise kleiner Deal. Die erwartete Menge macht den Angaben zufolge lediglich rund 2,5 Prozent der Gesamtmenge aus, die das Hamburger Unternehmen aus seinem Liefernetz bezieht. Gleichwohl bewerten beide Seiten die Abmachung als wichtiges Signal für eine größere europäischere Unabhängigkeit bei wichtigen Metallen.

Aurubis kauft Kupferkonzentrat von Minen und Händlern. In seinen Hütten und Recyclingwerken im In- und Ausland verarbeitet der Konzern, der rund 7.100 Mitarbeiter beschäftigt, das Konzentrat und etwa Altkupfer zu sogenannten Kupferkathoden. Das sind Platten aus nahezu reinem Kupfer. Aus den Kathoden stellt Aurubis Vorprodukte her wie Drähte, Bleche und Folien. Kupfer gilt als zentraler Bestandteil für viele wichtige Technologien wie alternative Antriebe, Rechenzentren oder Windenergie.

Via XETRA verliert die Aurubis-Aktie zeitweise minimale 0,09 Prozent auf 117,40 Euro.

/maa/DP/jha

HAMBURG/BERLIN/KIRUNA (dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

