Kupferoffensive

Glencore-Aktie gesucht: Kupfermine Alumbrera soll 2026 wieder starten

03.12.25 14:05 Uhr
Glencore-Aktie zieht an: Wiederinbetriebnahme der Kupfermine Alumbrera bis 2026 geplant | finanzen.net

Glencore will seine Kupfermine Alumbrera in Argentinien Ende kommenden Jahres wieder in Betrieb nehmen und strebt bis 2035 eine jährliche Kupferproduktion von rund 1,6 Millionen Tonnen an, wie der Konzern mitteilte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,35 EUR 0,25 EUR 6,05%
Auf seinem Kapitalmarkttag am Mittwoch teilte der Rohstoffkonzern mit, er verfüge über einen Plan, um bis Ende 2028 mehr als 1 Million Tonnen Kupfer pro Jahr zu liefern. Der Rohstoffriese ist der jüngste Bergbaukonzern, der verstärkt auf das Industriemetall setzt.

Glencore teilte weiter mit, die Kupfermine Alumbrera im vierten Quartal 2026 wieder in Betrieb zu nehmen. Der Produktionsstart werde im ersten Halbjahr 2028 angestrebt.

Der Konzern erwartet für die vier Jahre nach der vollen Betriebsbereitschaft der Mine eine Produktion von rund 75.000 Tonnen Kupfer, etwa 317.000 Unzen Gold und rund 1.000 Tonnen Molybdän.

Die Glencore-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 5,08 Prozent höher bei 3,78 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:06 ET (13:06 GMT)

Von Adam Whittaker

DOW JONES

