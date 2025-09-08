Glencore Aktie
Marktkap. 39,26 Mrd. EURDiv. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Symbol GLCNF
Glencore Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Glencore Buy
|Unternehmen:
Glencore plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,99 £
|Abst. Kursziel*:
16,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Glencore plc
|12:31
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
