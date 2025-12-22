DAX24.335 +0,2%Est505.765 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1732 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
FTSE 100-Performance im Fokus

Verluste in London: FTSE 100 beginnt Handel im Minus

22.12.25 09:27 Uhr
Verluste in London: FTSE 100 beginnt Handel im Minus | finanzen.net

Der FTSE 100 verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 9.864,80 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,853 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9.897,39 Punkte an der Kurstafel, nach 9.897,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9.897,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9.855,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 9.539,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.226,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8.084,61 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,43 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9.930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,69 Prozent auf 3,96 GBP), Fresnillo (+ 1,66 Prozent auf 32,22 GBP), Antofagasta (+ 1,05 Prozent auf 31,74 GBP), Rio Tinto (+ 0,99 Prozent auf 58,96 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,81 Prozent auf 11,87 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen DCC (-2,21 Prozent auf 48,66 GBP), United Utilities (-1,52 Prozent auf 11,70 GBP), Whitbread (-1,29 Prozent auf 25,27 GBP), Severn Trent (-1,20 Prozent auf 27,24 GBP) und National Grid (-1,18 Prozent auf 11,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 1.264.753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,540 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Legal General-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

