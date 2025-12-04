10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 2,02 Prozent auf 50.870,72 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent tiefer bei 3.873,75 Zählern.

Daneben bewegt sich der Hang Seng in Hongkong 0,10 Prozent im Plus bei 25.788,14 Einheiten.

3. Aurubis-Aktie: Prognose erfüllt - Dividende steigt um 10 Cent

Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber erreicht. Zur Nachricht

4. Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn der SAP-Rivale legte seine jüngsten Quartalszahlen vor. Zur Nachricht

5. HPE liefert Bilanzzahlen am Abend

Nach Börsenschluss an der Wall Street legt Hewlett Packard Enterprise (HPE) seine Zahlen für das jüngst abgelaufenen Quartal vor. Das erwarten Analysten

6. Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen tiefer: Erwartungen übertroffen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Zur Nachricht

7. C3.ai-Aktie mit Gewinnen trotz Umsatzeinbruch und roten Zahlen

Das KI-Unternehmen C3.ai hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

8. Siemens Energy-Aktie im Blick: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten Gewinne

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg zuletzt um 30 Cent auf 62,97 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,31 Dollar, das waren 36 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1654 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1668 Dollar festgesetzt.