DAX23.864 +0,7%Est505.727 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie gefragt: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet D-Wave Quantum-Aktie gefragt: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet
Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
10 vor 9

Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - HPE legt Bilanz offen

04.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - HPE-Aktie an der Wall Street mit Bilanz im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.846,5 PKT 152,8 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.760,7 PKT -334,3 PKT -1,28%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.028,4 PKT 1.163,7 PKT 2,33%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.878,0 PKT -19,7 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 2,02 Prozent auf 50.870,72 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent tiefer bei 3.873,75 Zählern.

Wer­bung

Daneben bewegt sich der Hang Seng in Hongkong 0,10 Prozent im Plus bei 25.788,14 Einheiten.

3. Aurubis-Aktie: Prognose erfüllt - Dividende steigt um 10 Cent

Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber erreicht. Zur Nachricht

4. Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig

Wer­bung

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn der SAP-Rivale legte seine jüngsten Quartalszahlen vor. Zur Nachricht

5. HPE liefert Bilanzzahlen am Abend

Nach Börsenschluss an der Wall Street legt Hewlett Packard Enterprise (HPE) seine Zahlen für das jüngst abgelaufenen Quartal vor. Das erwarten Analysten

6. Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen tiefer: Erwartungen übertroffen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Zur Nachricht

7. C3.ai-Aktie mit Gewinnen trotz Umsatzeinbruch und roten Zahlen

Das KI-Unternehmen C3.ai hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

8. Siemens Energy-Aktie im Blick: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten Gewinne

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg zuletzt um 30 Cent auf 62,97 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,31 Dollar, das waren 36 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1654 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1668 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:38Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
09:30DAX – Etwas leichter zur Wochenmitte
09:29ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Steigender Dax bleibt unter 24.000 Punkten
09:28Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
09:11Aktien Frankfurt Eröffnung: Steigender Dax bleibt unter 24.000 Punkten
09:00S&P 500 - Einer der absoluten Schlüsselcharts
09:00S&P 500 - Einer der absoluten Schlüsselcharts
09:00S&P 500 - Einer der absoluten Schlüsselcharts
mehr